PESCASSEROLI (AQ): SERVIZI MIRATI DELLA POLIZIA DI STATO PER IL CONTRASTO DELL’ALTA VELOCITA’ NEL PARCO NAZIONALE

Anche nella mattina di domenica 24 luglio 2022, la Polizia di Stato ha effettuato controlli mirati al contrasto della velocità pericolosa nelle strade che attraversano il “Parco Nazionale Abruzzo – Lazio – Molise”. In particolare, è stato effettuato un servizio con Telelaser sulla SS 83, all’ingresso del comune di Pescasseroli (AQ), nel cuore del parco, considerato il notevole aumento del traffico veicolare, soprattutto di mezzi a due ruote, che interessa quella zona nei weekend. Numerose le violazioni al codice della strada, che gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Avezzano hanno contestato, molte delle quali relative a motociclisti che hanno superato i limiti di velocità consentiti: ben 3 le violazioni dell’articolo 142/8° comma per il superamento dei limiti e 7 quelle previste dall’articolo 141, per guida pericolosa – si apprende dal portale web ufficiale. Analoghi servizi di controllo, finalizzati a scoraggiare comportamenti di guida pericolosi e a garantire la sicurezza di turisti ed utenti della strada saranno ripetuti nelle strade del parco nazionale per il periodo estivo – aggiunge testualmente l’articolo online.

