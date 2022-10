Polizia, ARRESTATO RAPINATORE SERIALE

- Advertisement -

La Polizia di Stato ha condotto in carcere un 33enne pescarese gravemente indiziato di avere messo a segno 3 rapine a mano armata in altrettanti supermercati pescaresi e arrestato venerdì scorso dal personale della Squadra Mobile, poco prima che potesse compierne un’altra – si legge sul sito web ufficiale. Nei giorni addietro (l’ 8 e l’11 di ottobre) sono state messe a segno due rapine in supermercati che, in base alle indagini svolte, sono state ritenute consumate dalla stessa persona che lo scorso 22 agosto aveva perpetrato un’altra analoga rapina – si legge sul sito web ufficiale. Il rapinatore ha sempre agito da solo, a bordo di uno scooter, entrando nel supermercato poco prima dell’orario di chiusura ed ha sempre utilizzato una pistola per minacciare i cassieri e farsi consegnare i soldi – precisa il comunicato. I sospetti degli investigatori si sono rivelati fondati in quanto venerdì scorso, pochi minuti prima delle ore 20.00, lo hanno bloccato prima che potesse raggiungere il supermercato scelto per l’ennesimo colpo – recita il testo pubblicato online. Addosso, infatti, sono stati trovati indumenti utili a travisarsi, compreso un passamontagna, e la pistola ad aria compressa, in metallo, usata per minacciare le vittime – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo scooter era stato rubato proprio la mattina del 22 agosto, ovvero il giorno della prima rapina – Venerdì, quando è stato fermato, il rapinatore ha reagito ingaggiando una colluttazione con gli agenti causando a due di loro lesioni giudicate guaribili in 3 giorni – precisa il comunicato. Ha anche sfondato un vetro dell’auto della Squadra Volante utilizzata per il suo trasporto – aggiunge testualmente l’articolo online. Per questi fatti, è stato arrestato per tentata rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale – si apprende dalla nota stampa. Sulla base degli elementi emersi dalle indagini della Squadra Mobile, l’ Autorità Giudiziaria ha disposto la custodia cautelare per le altre 3 rapine – si apprende dalla nota stampa.

