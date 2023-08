Polizia, ARRESTO DALLA POLIZIA DI STATO PER STALKING

Polizia, nuovo comunicato online sul sito nella sezione Questura di Pescara:

Un 44enne pescarese è stato arrestato per il resto di stalking nei confronti della sua ex compagna – si legge sul sito web ufficiale. L’ uomo, dopo avere raggiunto l’abitazione della donna ubicata nei pressi della stazione ferroviaria di Pescara Centrale, le citofonava con insistenza chiedendole un incontro – La donna, per evitare discussioni, scendeva in strada dove veniva aggredita alla presenza dei figli che cercavano di fermarlo – aggiunge testualmente l’articolo online. Alcuni passanti che avevano assistito alla scena, avvisavano la Sala Operativa della Questura e gli equipaggi della Squadra Volante, intervenute immediatamente sul posto, tentavano di calmare l’ uomo che, in forte stato di agitazione, cercava ancora di colpire la donna ed i suoi figli anche in presenza degli agenti che quindi provvedevano a bloccarlo – riporta testualmente l’articolo online. Gli operatori hanno raccolto le testimonianze dei presenti appurando che l’ uomo aveva già posto in essere tali condotte, per ultimo quella stessa mattinata quando aveva rintracciato la vittima bloccandola e sottraendole il telefono cellulare per evitare che potesse chiedere aiuto – La donna, terrorizzata, era riuscita a divincolarsi e a rifugiarsi in casa – Considerati i fatti emersi, tenuto conto delle persistenti condotte vessatorie poste in essere nei confronti della donna, la Squadra Volante ha dunque proceduto all’ arresto del 44enne rinchiuso in carcere in attesa di comparire davanti al Giudice – recita la nota online sul portale web ufficiale. #questononeamore #stalking #violenzadigenere #violenzacontroledonne (Foto della campagna di prevenzione contro la violenza di genere 2022)

