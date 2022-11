Polizia, ARRESTO PER DROGA ED EVASIONE DAI DOMICILIARI

- Advertisement -

In via Tavo, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo per detenzione di droga ai fini di spaccio ed evasione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Squadra Volante si è recata presso l’abitazione dell’uomo per eseguire il controllo in quanto detenuto agli arresti domiciliari, ma non lo ha trovato in casa – si legge sul sito web ufficiale. Scattate le immediate ricerche, lo stesso è stato rintracciato poco dopo in strada – Gli agenti, insospettiti dall’ atteggiamento nervoso e insofferente, hanno deciso di perquisire la sua abitazione con il supporto dei cani antidroga – si legge sul sito web ufficiale. In tal modo, in casa, sono stati trovati 160 grammi di cocaina ed eroina e materiale usato per per il confezionamento delle dosi (nella foto Ayrton e Buk impiegati per la ricerca della droga) #evasione #domiciliari #droga #spaccio #eroina #cocaina #cinofili

