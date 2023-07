Polizia, ARRESTO PER RAPINA E MINACCE AD UNA DONNA

Polizia, nuovo comunicato online sul sito – sezione Questura di Pescara:

la Sala Operativa inviava un equipaggio della Squadra Volante presso l’abitazione di una donna che aveva chiesto aiuto e che è stata trovata in uno stato di forte agitazione, con ferite al volto e vestiti sporchi di sangue – si apprende dalla nota stampa. Nell’abitazione è stato trovato anche un uomo di origine tunisina, in Italia senza fissa dimora, che a sua volta presentava una ferita alla mano – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli agenti hanno accertato che la vittima aveva già presentato una denuncia contro l’uomo col quale aveva avuto una relazione sentimentale ormai finita da tempo – riporta testualmente l’articolo online. I due si sono incontrati nell’abitazione della donna per un colloquio chiarificatore purtroppo degenerato nell’aggressione di quest’ ultima, colpita con un mattarello e minacciata con un grosso coltello da cucina – L’uomo ha inoltre sottratto con violenza un grosso anello in oro che la donna indossava e che gli agenti gli hanno rinvenuto addosso – recita il testo pubblicato online. La vittima è stata soccorsa da personale medico e accompagnata al Pronto Soccorso mentre l’uomo, con due decreti di espulsione a sua carico, è stato arrestato e condotto in carcere – si apprende dalla nota stampa.

