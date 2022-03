Polizia, AVEZZANO: CATTURATO UN AVEZZANESE COLPITO DA MANDATO DI ARRESTO EUROPEO EMESSO DALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA SPAGNOLA

Dal sito della Polizia di Stato – Questura di L’Aquila:

A seguito di ricerche diramate in ambito internazionale dal Servizio Cooperazione Internazionale della Direzione Centrale della Polizia Criminale, personale Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, coadiuvato da un equipaggio del Reparto Volanti, ha rintracciato e catturato un cittadino avezzanese destinatario di un mandato di arresto europeo emesso su richiesta delle Autorità Giudiziarie Spagnole – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il provvedimento è scaturito a seguito di una sentenza definitiva di condanna a sei anni di reclusione poiché l’uomo è stato riconosciuto colpevole di traffico di sostanze stupefacenti – precisa la nota online. L’avezzanese fu bloccato dalla Polizia di Frontiera spagnola a seguito di un controllo eseguito presso l’aeroporto di Barcellona – viene evidenziato sul sito web. Nell’occasione furono rinvenuti nel suo bagaglio alcuni panetti di cocaina per un peso di quasi nove chili – precisa la nota online. L’uomo fu arrestato e rimesso in libertà al termine di un periodo di custodia cautelare – si apprende dalla nota stampa. Successivamente l’avezzanese fece perdere le sue tracce tanto che le Autorità Spagnole, per procedere alla esecuzione della sentenza, sono state costrette a richiedere un mandato di arresto europeo – recita il testo pubblicato online. Al termine degli adempimenti di rito e la successiva convalida dell’arresto, l’A.G. disponeva per lo stesso la misura degli arresti domiciliari.

- Pubblicità -

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informazione della Polizia di Stato per la Questura di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il canale web istituzionale della Polizia di Stato, area Questure online – sezione Questura di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: questure.poliziadistato.it