Polizia, comunicato: DUE DONNE DENUNCIATE PER ACQUISTI CON UN UN BANCOMAT SMARRITO

Due donne di 43 e 64 anni, sono state denunciate dalla Squadra Volante per indebito utilizzo di strumenti di pagamento – La coppia, utilizzando una carta bancomat smarrita, ha effettuato acquisti in vari esercizi commerciali del centro città. La vittima si è resa conto di quanto accaduto solo quando ha iniziato a ricevere le notifiche delle transazioni sul proprio cellulare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Avendo appurato di non essere più in possesso del proprio bancomat, ha allertato il 113. Gli agenti hanno quindi verificato dove erano stati effettuati gli ultimi acquisti e, grazie al sistema di videosorveglianza delle attività commerciali interessate dalle transazioni, hanno acquisito le immagini delle utilizzatrici del bancomat smarrito – Le immediate ricerche hanno permesso di rintracciare le due donne poco lontano dal luogo dove era stato effettuato l’ultimo acquisto fraudolento e di denunciarle all’Autorità Giudiziaria – #cartadicredito #indebitoutilizzo #squadravolante #videosorveglianza #Denuncia

