Polizia, comunicato: La Polizia di Stato arresta un automobilista: a casa aveva piante di marijuana

Nel corso dei servizi di controllo del territorio in Giulianova (TE): un uomo alla guida di una Mini Cooper è stato fermato dagli agenti del Distaccamento di Polizia Stradale di Giulianova – viene evidenziato sul sito web. Durante il controllo, l’uomo residente a Giulianova, ha posto in essere un atteggiamento poco collaborativo nei confronti degli agenti, che si sono insospettiti ed hanno ritenuto di procedere ad una perquisizione personale e domiciliare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel corso dell’attività, presso l’abitazione della persona controllata sono stati rinvenuti 542 grammi di sostanza stupefacente del tipo “Marijuana” e 8 arbusti di cannabis indica impiantata – L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Teramo, in attesa dell’udienza di convalida – viene evidenziato sul sito web.

