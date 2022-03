Polizia, comunicato: LA POLIZIA DI STATO DI L’AQUILA DENUNCIA IN STATO DI LIBERTA’ DUE PERSONE TROVATE IN POSSESSO DI MARIJUANA CONFEZIONATA PER LO SPACCIO AL DETTAGLIO

Polizia, nuovo comunicato online sul sito nella sezione Questura di L’Aquila:

Personale della Squadra Mobile, durante i servizi pianificati dal Questore di L’Aquila mirati a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, in località Sassa individuavano un autovettura con a bordo due giovani che, al controllo dei poliziotti, mostravano una forte agitazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. I due, un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 19 anni, entrambi residenti a L’Aquila, dopo alcune domande degli operanti, consegnavano diversi involucri di marijuana, già confezionati, per un peso di 25 grammi – precisa il comunicato. Dalle successive perquisizioni veniva rinvenuto materiale per il confezionamento e il peso delle sostanze stupefacenti – precisa il comunicato. Dopo gli atti di rito, i giovani venivano indagati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio – recita il testo pubblicato online.

- Pubblicità -

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informazione della Polizia di Stato per la Questura di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il sito internet della Polizia di Stato, sezione Questura di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: questure.poliziadistato.it