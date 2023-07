Polizia, comunicato: La Polizia di Stato di L’Aquila salva cagnolino sull’autostrada A25

Polizia, la nuova nota online dalle questure pubblicata sul sito web istituzionale, sezione Questura di L’Aquila:

Intervento di salvataggio compiuto nel pomeriggio dello scorso 1° luglio da parte della Polizia di Stato – recita il testo pubblicato online. Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Pratola Peligna hanno, infatti, tratto in salvo un cane di taglia media che, evidentemente impaurito e disorientato, percorreva l’autostrada A25 contromano – recita il testo pubblicato online. Le operazioni di recupero, rese ancor difficili dalla leggera pioggia in atto in quel momento e dallo stato di agitazione dell’animale che, spaventato, tentava di sottrarsi alla cattura, sono state portate a termine, in sicurezza, dai pattuglianti che hanno successivamente provveduto a trasportare il cane presso la vicina area di servizio di Brecciarola per dissetarlo – aggiunge testualmente l’articolo online. Inutili i tentativi di risalire sul posto al legittimo proprietario del malcapitato animale che veniva, dunque, affidato ai veterinari della ASL 1, che provvedevano alle cure del caso e alla verifica della presenza del microchip con cui individuare il proprietario – recita il testo pubblicato online.

