Polizia, comunicato: LA POLIZIA DI STATO RINTRACCIA ED ARRESTA L’AUTORE DI UN FURTO CON STRAPPO AI DANNI DI UN RESIDENTE DI VASTO.

Polizia, nuovo comunicato online sul sito – sezione Questura di Chieti:

II pomeriggio del 19 giugno, in via Plebiscito di Vasto, un sessantenne appena uscito dal luogo di lavoro, veniva avvicinato sulla strada da una coppia formata da un giovane uomo ed una donna, i quali con insistenza gli mostravano una bottiglia di vino, sollecitandolo all’acquisto – riporta testualmente l’articolo online. L’escamotage serviva alia coppia al fine di avvicinare il sessantenne e, dopa aver osservato che egli indossava una pesante collana in oro, il giovane con scatto repentino dapprima lo cingeva serrandogli le braccia e subito dopo gli strappava con forza il monile dal collo e fuggiva con Ia complice – Appena giunta Ia segnalazione alia sala operativa del Commissariato di P.S. di Vasto, gli operatori in servizio di volante intervenivano rapidamente per Ia ricerca degli autori del reato, perlustrando le zone limitrofe al delitto – aggiunge testualmente l’articolo online. lndividuavano una coppia corrispondente alia descrizione fornita dal derubato alia sala operativa del Commissariato; alia vista degli agenti l’uomo si disfaceva della collana buttandola a terra, cosl facendola finire in un tombino – recita il testo pubblicato online. II gesto non sfuggiva agli agenti, i quali bloccavano Ia coppia e recuperavano Ia refurtiva, che veniva sequestrata – Successivamente entrambi i giovani venivano riconosciuti dal derubato e da un testimone come gli autori del reato – aggiunge testualmente l’articolo online. II malvivente, marocchino quarantenne, con diversi pregiudizi per reati contra il patrimonio commessi anche con violenza alia persona, veniva tratto in arresto e condotto al carcere di Vasto; Ia donna, italiana e sua compagna, veniva denunciata in stato di liberta peril concorso nella scippo – Su richiesta del Sost. Procuratore della Repubblica di Vasto, dott. Vincenzo CHIRICO, l’arresto veniva convalidato ed applicata Ia misura cautelare della custodia in carcere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli investigatori del Commissariato di Vasto avevano gia denunciate poche settimane prima l’uomo, poiche ritenuto autore di una rapina perpetrata ai danni di un settantenne turista americana nel centro di Vasto – In quell’occasione, egli sempre in compagnia della medesima donna, avvicinava il turista col sotterfugio di chiedere soldi in elemosina, quindi lo colpiva con una gomitata e nel corso della colluttazione che ne scaturiva, gli sottraeva dalla tasca il telefono cellulare dandosi alia fuga con Ia compagna – viene evidenziato sul sito web. L’anziano il giorno successive denunciava l’accaduto al commissariato di P.S. di Vasto, fornendo un’accurata descrizione del suo rapinatore – Le indagini permettevano di identificare D.M. e Ia sua convivente come gli autori del fatto – riporta testualmente l’articolo online. Per il delitto entrambi venivano denunciati in concorso alia Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto –

