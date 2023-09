Polizia, comunicato: LA POLIZIA DI STATO SEQUESTRA UN’OFFICINA ABUSIVA IN CENTRO A PESCARA

Polizia, nuovo comunicato online sul sito nella sezione Questura di Pescara:

La Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Pescara ha proceduto al sequestro di una officina meccanica gestita da un cinquantenne residente in provincia che esercitava attività di riparazione di cicli e motocicli in una zona centrale di Pescara, senza le previste autorizzazioni – aggiunge la nota pubblicata. Oltre 5 mila euro di sanzione amministrativa è stata comminata al titolare, cui le attrezzature utilizzate illegalmente (sollevatori, svitatori idraulici, set di chiavi, ecc) sono state sequestrate – Sono in corso accertamenti volti a verificare l’eventuale provenienza delittuosa delle numerose componenti meccaniche e di carrozzeria, oltre all’identità dei proprietari dei veicoli affidati in riparazione, anch’essi prossimi destinatari di una sanzione – Per l’affidamento del proprio veicolo ad una officina abusivamente esercitata, infatti, è prevista una sanzione amministrativa da 51 a 258 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. La Polizia Stradale invita gli utenti a rivolgersi esclusivamente ad attività legittimamente esercitate, rammentando che l’autorizzazione deve essere sempre esposta in modo ben visibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. #essercisempre #poliziastradale

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa della Polizia di Stato in merito alle notizie del giorno diffuse dalla Questura di Pescara. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale della Polizia di Stato, area Questure online – sezione Questura di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: questure.poliziadistato.it