Polizia, comunicato: Le ricerche messe in campo dal Commissariato della Polizia di Stato di Lanciano hanno permesso di rintracciare una studentessa scomparsa che si era allontanata da scuola

Dal sito della Polizia di Stato – Questura di Chieti:

E’ stata una giornata di emergenza ieri, nella cittadina frentana, dove si sono incrociate le ricerche e le preoccupazioni per il destino di una studentessa di 17 anni, originaria di Torino Di Sangro che frequenta il Liceo Scientifico Galilei – precisa la nota online. Intorno alle 12.40, nel corso di una lezione, la ragazza, con l’escamotage di doversi recare in bagno, non fa piu’ rientro in classe facendo perdere le sue tracce – Lascia, infatti, sul banco, tutti i suoi effetti personali, compreso il cellulare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Scatta immediatamente l’allarme da parte della scuola che segnala l’accaduto al 113. Le ricerche, prontamente messe in campo dagli agenti del Commissariato, hanno coinvolto diverse pattuglie sul territorio cittadino estese anche ai comuni limitrofi, che hanno battuto palmo a palmo i luoghi ove potenzialmente poteva trovarsi la ragazza, quali le fermate dei pullman, la stazione ferroviaria nonche’ le aeree cittadine maggiormente frequentate dai giovani – precisa la nota online. Venivano altresi’ visionate le immagini del sistema di videosorveglianza dell’istituto dal quale si evinceva che la ragazza si era allontanata uscendo da una porta antipanico posta sul retro della scuola – si apprende dal portale web ufficiale. Le ricerche venivano coadiuvate da personale della protezione civile che, prontamente allertato, interveniva con l’ausilio dei cani molecolari che si sono rivelati di fondamentale importanza nel ritrovamento della diciassettenne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Infatti, nel tardo pomeriggio, il cane molecolare “melody” riusciva a rintracciare la ragazza nel parcheggio dell’istituto industriale “Leonardo Da Vinci”, ben nascosta all’interno dell’istituto ormai chiuso – Il cane si avvicinava docilmente alla ragazza evitando che si allontanasse e senza spaventarla, riusciva a trattenerla e a consentirne il rintraccio da parte degli operatori e del personale dipendente – La ragazza, trovata serena ed in buone condizioni, veniva immediatamente accompagnata in Commissariato – riporta testualmente l’articolo online. Dell’avvenuto ritrovamento veniva data comunicazione ai genitori ai quali veniva riaffidata – si apprende dal portale web ufficiale.

