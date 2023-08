Polizia, comunicato: Locale somministra alcol a minori e contravviene alle norme sulla sicurezza.

Polizia, ultime dal sito:

La notte tra venerdì e sabato scorso, la Divisione Amministrativa e Sociale ha effettuato un controllo presso uno stabilimento della riviera cittadina che aveva organizzato un evento musicale e danzante pubblicizzato anche sul web. Nel fare accesso, il personale operante ha constatato che all’interno era in corso un trattenimento musicale e danzante, con animazione e selezione musicale di un giovane DJ, con la presenza contemporanea di n. 231 giovani avventori di età compresa tra i 15 e i 20 anni – Gli operatori di polizia, nel periodo di osservazione, hanno avuto modo di accertare che la barista aveva somministrato almeno due bevande alcoliche a minori di anni 18, ultrasedicenni – aggiunge la nota pubblicata. All’esito degli accertamenti è emerso che il titolare, già noto poiché nel 2019 si era reso responsabile delle medesime violazioni, era privo della licenza di polizia di cui agli artt. 68 e 80 TULPS in quanto decaduta – viene evidenziato sul sito web. Per queste ragioni, la Divisione Polizia Amministrativa, operando in una cornice di sicurezza, a fronte del numero di persone trovato nel locale superante di gran lunga la capienza massima consentita di 100 persone, ha sequestrato preventivamente il locale trasmettendo tutti gli atti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Polizia per quanto riguarda la Questura di Pescara. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il sito internet della Polizia di Stato, sezione Questura di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: questure.poliziadistato.it