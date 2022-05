Polizia di Stato – autista trasportava molluschi senza autorizzazione – fermato e sanzionato

Polizia, ultimissima dalla Questura di L’Aquila:

Nel pomeriggio di ieri 5 maggio 2022, verso le 15.00, gli Agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Pratola Peligna avvistavano sull’autostrada A/25, nel tenimento del Comune di Torre de’ Passeri (PE), un autocarro che procedeva lentamente sulla corsia di emergenza a causa dello scoppio di uno pneumatico – recita il testo pubblicato online. Dopo aver scortato il mezzo fino al vicino casello autostradale, gli operatori procedevano al controllo e rinvenivano a bordo 112 sacchi di vongole e 21 sacchi di tartufi di mare, del peso complessivo di circa 3700 kg per un valore complessivo di circa 36.000 euro – recita il testo pubblicato online. I molluschi erano trasportati senza alcuna documentazione attestante la tracciabilità, che garantisce la provenienza da una pesca legale e tutela la salute del consumatore – Il veicolo era inoltre sprovvisto di copertura assicurativa e revisione: gli agenti hanno sottoposto il mezzo a sequestro amministrativo, ritirato la patente al conducente e contestato a quest’ultimo violazioni al codice della strada che prevedono in totale sanzioni per circa 6.000 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Inoltre, è stato richiesto l’intervento della Guardia Costiera di Pescara, che prontamente è intervenuta sul posto e ha sanzionato il proprietario della merce priva di tracciabilità per 1.500 euro e ha effettuato il sequestro amministrativo dei molluschi, provvedendo, a seguito di visita ispettiva della competente A.S.L., anche alla successiva rimessa in mare degli stessi tramite una motovedetta – viene evidenziato sul sito web.

