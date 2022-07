POLIZIA DI STATO DI L’AQUILA: COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA DI SULMONA, INTERVENTO PER PERSONA GRAVEMENTE FERITA IN CASA, TROVATA SOSTANZA STUPEFACENTE

Polizia, la nuova nota online dalle questure pubblicata sul sito web istituzionale, sezione Questura di L’Aquila:

Nei giorni scorsi, durante la notte, alcune persone hanno segnalato al 113 del Commissariato la presenza di urla e rumori molesti provenienti da una abitazione sita nel centro storico di Sulmona – si apprende dal portale web ufficiale. L’immediato intervento della Volante accertava all’interno dell’abitazione segnalata la presenza di un noto pregiudicato del posto, che versava in stato confusionale, dovuto verosimilmente ad una forte intossicazione da sostanza stupefacente e presentava un profondo taglio alla mano causato dai vetri di una bottiglia che erano sparsi su tutto il pavimento – recita il testo pubblicato online. Lo stesso riferiva, in maniera sconclusionata, che i rumori erano stati causati da ignoti che si sarebbero introdotti nella propria abitazione per perpetrare un furto – riporta testualmente l’articolo online. Gli operatori, con il supporto della Polizia Scientifica fatta nel frattempo confluire sul posto, ponevano in essere un attento sopralluogo e rinvenivano sul tavolo della cucina della sostanza stupefacente, risultata poi essere cocaina, già pronta all’inalazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A seguito di approfondita, susseguente, perquisizione venivano ritrovati e sequestrati due panetti di hashish, del peso complessivo di circa 180 grammi, oltre a denaro contante e al materiale utile al confezionamento e “taglio” della sostanza stupefacente – si apprende dalla nota stampa. Il soggetto, già noto alle Forze dell’Ordine per reati violenti ed inerenti al traffico di droga, veniva pertanto deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti – aggiunge la nota pubblicata. Gli accertamenti di polizia giudiziaria proseguiranno per ricostruire le dinamiche che hanno portato al ferimento dell’uomo, al momento non chiare anche a causa della mancanza di testimoni e per la scarsa affidabilità delle sue dichiarazioni – precisa la nota online.

