POLIZIA DI STATO DI L’AQUILA: EMESSI DAL QUESTORE 4 DASPO WILLY.

Polizia, nuovo comunicato online sul sito – sezione Questura di L’Aquila:

Il Questore di L’Aquila ha emesso, nelle giornate del 5 e 6 giugno uu.ss., il provvedimento c.d. “DASPO WILLY”, previsto dall’art. 13-bis commi 1 e 1 ter del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e successive modifiche, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, nei confronti di 4 persone, di cui 3 italiani e 1 macedone, tutti minorenni all’epoca dei fatti avvenuti in Avezzano (AQ), nella serata del 4 marzo 2023, nelle immediate vicinanze di un noto pubblico esercizio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il provvedimento si è reso necessario in considerazione della pericolosità sociale dei 4 soggetti, due dei quali si sono resi responsabili, con premeditazione ed in concorso, del reato pluriaggravato di lesioni personali, in quanto, nelle fasi concitate di una lite, nello sferrare calci e pugni facendo uso di un tirapugni, hanno arrecato a tre persone, lesioni guaribili tra i 7 ed i 10 giorni – Nel medesimo contesto gli altri due, che già in data il 6 novembre 2021 si erano resi protagonisti di analoghe azioni in prossimità di pubblici esercizi, hanno partecipato agli scontri anche con condotte provocatorie finalizzate allo scatenare le violenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ai destinatari dei provvedimenti sono stati vietati l’accesso ai pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento ubicati in prossimità dei luoghi in cui sono stati consumati i reati contestati e lo stazionamento nelle loro immediate vicinanze – si apprende dalla nota stampa.

E' quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informazione della Polizia di Stato per la Questura di L'Aquila.