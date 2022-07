POLIZIA DI STATO DI L’AQUILA : IL COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA DI SUMONA HA ESEGUITO UNA MISURA CAUTELARE DI ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE

Polizia, ultimissima dalla Questura di L’Aquila:

Nei giorni scorsi, i poliziotti del Commissariato di Sulmona hanno eseguito una misura di allontanamento dalla casa familiare, emessa dal GIP del Tribunale di Sulmona, nei confronti di un soggetto residente in città. L’ordinanza, in particolare, è stata richiesta dalla Procura di Sulmona e trae origine da accertamenti di Polizia Giudiziaria esperiti dal Commissariato, a seguito di un primo intervento della Volante e successivamente su delega della Procura, nel corso dei quali sono emersi elementi riconducibili all’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia da parte dell’indagato – L’uomo, infatti, negli ultimi anni ha tenuto una serie di atteggiamenti minacciosi, ingiuriosi, denigratori ed aggressivi nei confronti della coniuge, comportamenti tenuti spesso in presenza delle figlie minori – precisa il comunicato. Con l’ordinanza notificata, all’indagato è stato anche fatto divieto di avvicinamento alla parte offesa – si legge sul sito web ufficiale.

- Pubblicità -

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Polizia per quanto riguarda la Questura di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web della Polizia di Stato, sezione Questura di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: questure.poliziadistato.it