POLIZIA DI STATO: ESEGUITA MISURA CAUTELARE DELL’ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE E DIVIETO DI AVVICINAMENTO

Polizia, nuovo comunicato online sul sito nella sezione Questura di L’Aquila:

Nella mattinata di ieri 15 c.m., personale della Squadra Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, ha dato esecuzione ad una ordinanza di misura cautelare dell’allontanamento dalla casa famigliare a carico di un trentacinquenne avezzanese con precedenti penali – aggiunge la nota pubblicata. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Avezzano su richiesta del P.M. della Procura della Repubblica, è scaturito a seguito di una informativa redatta dal Commissariato di Avezzano per fatti accaduti nel marzo scorso che avevano richiesto l’intervento delle Squadra Volante, a seguito di una segnalazione per lite in corso – aggiunge testualmente l’articolo online. Nella circostanza gli Operatori di polizia giunti sul posto avevano constatato la presenza dell’indagato che, in evidente stato di ebbrezza alcolica, si rivolgeva con parole minacciose ed ingiuriose nei confronti della nonna, con cui convive – L’anziana donna, spaventata dal comportamento del nipote che pretendeva la consegna di somme di denaro, era stata costretta a rifugiarsi nell’appartamento di un vicino di casa – Le successive indagini hanno permesso di accertare che l’episodio di marzo era l’ultimo di innumerevoli richieste di denaro, accompagnate da minacce e con cadenza quasi settimanale, subite dalla signora – si apprende dal portale web ufficiale. In alcune occasioni il giovane aveva anche spaccato porte, finestre e gettato a terra vari oggetti presenti in casa; circostanze confermate da altri testimoni sentiti dalla Squadra Anticrimine del Commissariato – recita il testo pubblicato online. All’indagato è stata applicata, la misura cautelare personale dell’ allontanamento dalla casa familiare, prescrivendo allo stesso di lasciare immediatamente la propria casa, di non farvi rientro e di non accedervi senza l’autorizzazione del Giudice – E’ stato disposto inoltre, che lo stesso non si avvicini ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e che rimanga a non meno di 500 metri dalla sua abitazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

