Polizia, la nota: MINACCE DI MORTE ALLA EX, ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO SU ORDINE DEL GIUDICE

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 50 anni, residente a Pescara, accusato del reato di Stalking. Nei giorni addietro, la vittima, che aveva avuto una relazione sentimentale con il 50enne, interrotta per sua volontà ad agosto, ha chiesto aiuto alla Polizia di Stato, spaventata dalle continue e numerose minacce di morte rivolte dall’ uomo mediante telefonate e messaggi, per ultimo lo scorso 12 settembre – si apprende dalla nota stampa. La donna in precedenza aveva già tentato di lasciarlo, ma l’uomo, non accettando tale decisione, l’aveva minacciata dicendole che le avrebbe tagliato la faccia e bruciato casa e macchina – Lo stalker aveva anche contattato le figlie della donna, nate da una precedente relazione, al fine di denigrarla – si legge sul sito web ufficiale. Per questi motivi la Procura, ricevuta la tempestiva segnalazione, ha immediatamente chiesto la custodia in carcere eseguita dalla Squadra Volante – recita la nota online sul portale web ufficiale. #stalking #violenzadigenere #CodiceRosso #carcere #noallaviolenzasulledonne

