Polizia, Nascondeva la droga nella lettiera del gatto: la Squadra Mobile arresta spacciatore con 123 gr. di cocaina

Aveva trovato un insolito nascondiglio per lo stupefacente l’albanese (A.E. di anni 50) tratto in arresto ieri, a Martinsicuro, in flagranza di reato, dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile nell’ambito dei mirati servizi di prevenzione e repressione dei reati disposti dal Questore di Teramo sulla zona costiera della Provincia – si legge sul sito web ufficiale. Nel corso della perquisizione personale, effettuata poco distante dalla sua abitazione mentre si trovava alla guida del furgone a lui in uso, è stato trovato in possesso di n. 5 involucri contenenti complessivamente gr. 3 di cocaina occultati all’interno del suo portafoglio, pronti per la cessione a terzi – precisa il comunicato. La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire, occultati in un sacco di lettiera per gatti due grossi involucri contenenti complessivamente gr. 120 di cocaina, nonché un bilancino elettronico per il confezionamento delle singole dosi da cedere – L’uomo è stato collocato agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G. procedente –

