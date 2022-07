Polizia, Servizi di controllo del territorio

Polizia, nuovo comunicato online sul sito nella sezione Questura di Pescara:

Nell’ottica del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Pescara, al fine di garantire una estate sicura, sono proseguiti i dispositivi quotidiani di controllo realizzati dalle Volanti della Questura, coordinati dal Dirigente dell’UPGSP, Varrasso dott. Pierpaolo – recita il testo pubblicato online. In particolare, una pattuglia ha sottoposto a controllo, una 46enne in via Tiburtina – si legge sul sito web ufficiale. Dagli accertamenti la donna è risultata da ricercare perché destinataria di ordine di esecuzione di carcerazione, emesso dalla locale procura, a seguito di un cumulo pene per plurime condanne per reati prevalentemente in materia di stupefacenti – La donna, che deve scontare la pena complessiva di 4 anni, 9 mesi di reclusione, dopo gli adempimenti procedurali in Questura è stata accompagnata al carcere di Teramo – riporta testualmente l’articolo online.

