Polizia, ultime: Continua incessante l’attività di controllo del territorio disposta dal Questore Luigi LIGUORI.

Polizia, la nuova nota online dalle questure pubblicata sul sito web istituzionale, sezione Questura di Pescara:

Nel pomeriggio di martedì, la Squadra Volante, a seguito di segnalazione, ha rintracciato due persone, una donna ed un uomo, che si aggiravano con fare sospetto per le vie del centro – riporta testualmente l’articolo online. Sottoposte immediatamente a controllo, i due sono risultati gravati da numeri precedenti soprattutto per reati contro il patrimonio – La ragazza di 23 anni è stata trovata in possesso di arnesi idonei allo scasso nonché monili in oro probabile provento di furti – precisa il comunicato. Nel corso degli accertamenti è emerso che la giovane donna era destinataria di una ordinanza di custodia cautelare in carcere e, pertanto è stata tradotta presso una struttura detentiva fuori regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nella notte tra martedì e mercoledì, la Squadra Volante ha arrestato un 27enne per detenzione di sostanze stupefacenti – aggiunge la nota pubblicata. Gli agenti sono intervenuti in zona stadio, su richiesta di una donna che aveva avuto un’animata discussione con l’uomo, dentro l’abitazione di quest’ultimo gravato da precedenti di polizia per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti – precisa il comunicato. Durante la perquisizione dell’appartamento sono stati rinvenuti diversi sacchetti di cellophane trasparente contenenti hashish, per un peso complessivo di oltre 60 grammi, nonché un bilancino di precisione e 500 euro, in banconote da 50, celate tra le pagine di un libro – Per questi motivi l’uomo è stato arrestato – (Nella foto il Questore Luigi Liguori con il dirigente della Squadra Volante Pierpaolo Varrasso)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informazione della Polizia di Stato per la Questura di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale della Polizia di Stato, area Questure online – sezione Questura di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: questure.poliziadistato.it