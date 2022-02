Polizia, ultime: Continua l’azione della Polizia di Stato per contrastare il fenomeno di episodi di bullismo

Polizia, ultime dal sito:

In provincia di Chieti continua l’azione della Polizia di Stato per contrastare il fenomeno di episodi di bullismo – Gli operatori del commissariato di PS di Lanciano, a seguito delle indagini svolte conseguenti alla denuncia di un minore, hanno dato esecuzione a misure cautelari emesse dall’A.G. a carico di tre giovani, uno dei quali minorenni, per i reati di rapina, estorsione, violenza e lesioni aggravate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Questore Gargano invita i giovani, vittime di tale odioso fenomeno, a denunciare anche avvalendosi dell’app YouPol.

- Advertisement -

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informativo della Polizia per quanto riguarda la Questura di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web della Polizia di Stato, sezione Questura di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: questure.poliziadistato.it