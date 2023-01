Polizia, ultime: CONTRASTO ALLA GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI ALCOL E STUPEFACENTI: IMPONENTI CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO

- Advertisement -

Sabato 28 gennaio è stato effettuato lungo le principali arterie di Chieti un dispositivo di controllo del territorio dalla Polizia di Stato, che ha visto l’impiego pattuglie della Polizia Stradale ed il personale medico dell’ufficio Sanità della Questura – si apprende dal portale web ufficiale. Sono stati sottoposti ad accertamento con etilometro e successivo drug test al fine di verificare anche la recente assunzione di stupefacenti 56 conducenti – precisa il comunicato. Tre risultati positivi all’etilometro e due di essi positivi anche all’assunzione di sostanze stupefacenti – precisa la nota online. Intorno alle ore 03.00 gli agenti della Polizia Stradale, hanno intimato l’alt nei pressi della stazione Chieti Scalo ad una autovettura, che, sprezzante del pericolo, procedeva ad altissima velocità effettuando una serie di sorpassi pericolosi, alla guida vi era un giovanissimo neo patentato diciannovenne teatini, che è risultato avere un tasso pari a 0,48 g/l (per i neo patentati infatti il limite è 0): a suo carico sono state contestate anche sanzioni per sorpasso vietato e guida pericolosa – si apprende dal portale web ufficiale. Verso le 03.30 un motociclista non solo è risultato positivo all’etilometro con un tasso alcolemico più del doppio rispetto al limite consentito pari a 1.54 g/l, ma anche alle sostanze stupefacenti e in particolar modo alla cocaina e cannabinoidi – aggiunge la nota pubblicata. Anche per lui ne e conseguito il ritiro della patente di guida e l’iter sanzionatorio previsto – aggiunge testualmente l’articolo online. Stesse conseguenze per uno studente ventiduenne, cui è stato riscontrato un tasso di ben 1,07 g/l. Sono stare contestate complessivamente ulteriori 25 infrazioni, tra le quali il mancato uso delle cinture di sicurezza e la revisione non effettuata – si apprende dal portale web ufficiale. I controlli della Polizia di Stato proseguiranno anche nei prossimi week end al fine di garantire più elevati livelli di sicurezza stradale – si apprende dalla nota stampa.

