Polizia, ultime: CONTROLLO DEL TERRITORIO A PESCARA CENTRO: UN ARRESTO, UNA DENUNCIA E UNA SEGNALAZIONE AMMINISTRATIVA NEL FINE SETTIMANA

Dal sito della Polizia di Stato – Questura di Pescara:

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un uomo per il reato di furto aggravato – Nella notte tra sabato e domenica, la Squadra Volante è intervenuta nel centro città, grazie alla segnalazione di un cittadino che ha allertato la Polizia sulla linea 113, dopo aver notato un uomo mentre si introduceva dentro una pizzeria – viene evidenziato sul sito web. Gli operatori, che già si trovavano nelle vicinanze, impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio, sono intervenuti immediatamente sul posto, riuscendo a cogliere sul fatto il malfattore, sorpreso ancora all’interno dell’ attività dove si era introdotto forzando una finestra – Gli agenti hanno bloccato l’ uomo e gli hanno rinvenuto addosso denaro e oggetti, risultati asportati dall’ attività commerciale – si apprende dalla nota stampa. La Squadra Volante, nell’ ambito di mirati servizi disposti dal Questore Luigi Liguori nel fine settimana, ha proceduto al controllo di alcune persone che sostavano nei pressi di P.zza S. Caterina – si legge sul sito web ufficiale. Grazie al contributo fornito dall’ Unità Cinofila antidroga, un 31enne è stato trovato in possesso di circa 6 grammi di sostanza stupefacente ad uso personale e pertanto segnalato alla locale Prefettura – viene evidenziato sul sito web. Sempre nel fine settimana, durante il controllo di un’ attività commerciale di Pescara centro, svolto unitamente al personale della Divisione Amministrativa, un 28enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e, pertanto denunciato per il possesso ingiustificato dell’ oggetto atto ad offendere –

