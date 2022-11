Polizia, ultime: Il camper della Polizia di Stato presente in P.zza Vico per la Giornata internazionale contro la Violenza sulle donne

- Advertisement -

In occasione della Giornata contro la Violenza sulle donne questa mattina la Questura di Chieti in questa Piazza G.B. Vico ha allestito un Camper nell’ambito della Campagna Nazionale della Polizia di Stato per la prevenzione della violenza di genere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nell’occasione il Questore e i funzionari della Questura, unitamente ad un gruppo di esperti della Polizia di Stato e psicologi del Centro antiviolenza cooperativa Alpha di Chieti, hanno incontrato la cittadinanza e gli studenti delle scuole superiori della città, esponendo le finalità della Campagna e fornendo informazioni sui percorsi di aiuto e sulle tematiche legate al fenomeno – aggiunge testualmente l’articolo online.

