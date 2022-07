Polizia, ultime: IL COMANDANTE DELLA SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE DI PRATOLA PELIGNA IN QUIESCENZA

Polizia, nuovo comunicato online sul sito – sezione Questura di L’Aquila:

Sono trascorsi ben 40 anni dal momento in cui il Sostituto Commissario della Polizia di Stato Marcello ROSELLI è stato arruolato , dopo aver frequentato il corso di formazione quale Agente Ausiliario presso la Scuola di Trieste – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il 19 maggio 1986 è stato trasferito alla Sottosezione di Pratola Peligna, dopo la frequenza del corso di specializzazione nei servizi di Polizia Stradale presso il Battaglione Motociclisti di Roma – Da allora, la crescita professionale con la promozione a Sovrintendente e poi ad Ispettore – Dal 1994 al 2005 ha coordinato la Squadra di Polizia Giudiziaria della Sottosezione, per poi svolgere le funzioni di vice Comandante fino all’aprile del 2007, quando gli è stato conferito l’incarico fiduciario di Comandante – recita la nota online sul portale web ufficiale. Incarico che ha onorato con grande abnegazione e spirito di servizio, gestendo l’attività del reparto con equilibrio e attenzione – si apprende dalla nota stampa. Nel corso della carriera gli è stato attribuito un riconoscimento per lodevole comportamento e gli attestati di benemerenza per l’attività svolta nel corso del sisma di L’Aquila del 2009 e del G8 dello stesso anno – aggiunge testualmente l’articolo online. E’ stata una figura centrale per la Polizia Stradale e per gli uomini della Sottosezione di Pratola Peligna e gode di grande stima nel territorio, per la qualità del lavoro svolto – aggiunge testualmente l’articolo online. Lascia oggi il servizio per il raggiungimento dei limiti di età con il plauso dei colleghi e dei superiori con cui ha sempre collaborato con correttezza e serietà.

