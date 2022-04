Polizia: ultime news. Bambina scomparsa in Molise

Polizia, ultimissima dalla Questura di Pescara:

Si è conclusa fortunatamente con un lieto fine la vicenda della piccola Nicole di 5 anni, allontanatasi dalla sua abitazione di campagna distante 4 km dal paese di Sant’Angelo Molisano in provincia di Campobasso – riporta testualmente l’articolo online. La bambina è stata individuata grazie alle ricerche dall’alto fatte con l’elicottero dell’ XI Reparto Volo di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. È stata avvista dagli elicotteristi in mezzo ai rovi di una zona impervia, distante in linea d’aria meno di un chilometro da casa – si apprende dal portale web ufficiale. La piccola Nicole che è apparsa in buone condizioni, è stata soccorsa e portata con l’elicottero della Polizia di Stato al campo sportivo dove si sono concentrati i mezzi di soccorso e dove è stata affidata ad un’ambulanza del 118.

- Pubblicità -

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione della Polizia di Stato per la Questura di Pescara. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il sito internet della Polizia di Stato, sezione Questura di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: questure.poliziadistato.it