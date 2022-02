Polizia: ultime news, GALLERIA SCALO: AZIONE DI CONTRASTO ALLO SPACCIO DELLA POLIZIA

Dal sito della Polizia di Stato – Questura di Chieti:

Nella serata di sabato gli agenti della Squadra Volante, in occasione di mirati servizi disposti dal Questore Annino Gargano per la sicurezza della movida e per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno svolto un’attività di controllo presso la Galleria Scalo di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Gli agenti hanno identificato diversi giovani che stazionavano all’interno e, a seguito di una più approfondita ispezione, hanno rinvenuto e sequestrato due borselli nascosti dietro la scala, sul pavimento – riporta testualmente l’articolo online. Al loro interno sono stati rinvenuti 14 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in 19 dosi avvolte da cellophane, pronte per essere smerciate agli avventori – precisa il comunicato. Sono in corso indagini per risalire ai possessori della droga, tra i diversi giovani identificati, che saranno denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

