Polizia: ultime news, TENTA DI RUBARE UN CLIMATIZZATORE DA UN IMMOBILE IN RISTRUTTURAZIONE

Polizia, nuovo comunicato online sul sito nella sezione Questura di Pescara:

Aveva provato a rubare un climatizzatore da un condominio in ristrutturazione, ma è stato rintracciato e denunciato – aggiunge testualmente l’articolo online. In via Tiburtina, un 44enne, dopo essere riuscito ad entrare in un palazzo, in cui sono in corso lavori edili, si impossessava di una scatola contenente un climatizzatore, posizionata, insieme ad altro materiale, nell’androne del palazzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ma la Squadra Volante, allertata da una chiamata al 113, tempestivamente giunta sul luogo, ha iniziato le ricerche dell’ uomo che, notato da alcuni condomini, si era velocemente allontanato, abbandonando in strada l’ettrodomestico rubato – recita il testo pubblicato online. Il 44enne è stato successivamente rintracciato e dopo essere stato identificato, è stato deferito in stato di libertà per il reato di tentato furto in abitazione – #climatizzatore #furto #controllodelterritorio #prontointervento

