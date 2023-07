Polizia: ultime news, Teramo: denunciato per omissione di soccorso e lesioni personali stradali

Dal sito della Polizia di Stato – Questura di Teramo:

Nella serata del 25 luglio u.s. intorno a mezzanotte, un pirata della strada investiva in questa Piazza Dante una giovane ragazza di 20 anni che stava attraversando la strada in compagnia di un amico, per poi darsi a precipitosa fuga noncurante delle conseguenze del suo gesto – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della locale Questura unitamente a Personale della Polizia Stradale di Teramo, prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente congiuntamente a personale medico del 118, dopo una prima ricostruzione della dinamica del sinistro ed a seguito di una rapida e risolutiva attività info-investigativa, riuscivano a risalire al proprietario dell’autovettura – si legge sul sito web ufficiale. Probabilmente avendo capito di aver i minuti contati l’uomo, un italiano di 21 anni, decideva spontaneamente di costituirsi in Questura nella mattinata odierna ove, al termine degli atti di rito, veniva denunciato per Omissione di soccorso, lesioni personali stradali e art. 189 c.6 e 7 CdS per non essersi fermato a prestare soccorso alla persona a seguito di incidente – La ragazza investita, sotto osservazione in ospedale, riportava la frattura del bacino, trauma cranico e varie lesioni ed escoriazioni su tutto il corpo – aggiunge testualmente l’articolo online.

