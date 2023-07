Polizia, ultime: Rafforzamento servizi di controllo del territorio. Arrestato un trentenne vastese trovato in possesso di un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti.

Polizia, ultime dal sito:

Nell’ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità, disposti dal Questore della Provincia di Chieti, Dr. Francesco De Cicco, gli uomini del Commissariato di P.S. di Vasto e del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, nei primi giorni di questa settimana, hanno intensificato la loro attività su strada identificando n. 200 persone, controllando n. 70 autovetture, ritirando n. 2 patenti scadute e sottoponendo a fermo amministrativo n. 2 autovetture poichè prive della prescritta revisione – si apprende dalla nota stampa. Durante l’identificazione di alcuni giovani che stazionavano nei pressi di un condominio, gli uomini della Polizia di Stato estendevano il controllo nelle aree comuni dello stesso e rinvenivano, occultato all’interno di un’intercapedine di un muro, un involucro contenente 4 grammi di eroina – viene evidenziato sul sito web. Nell’attività di contrasto alia criminalità, i poliziotti di via Bachelet e del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara identificavano una quarantenne del posto ed un trentacinquenne vastese trovati in possesso rispettivamente di 1 grammo di eroina e 2,5 grammi di hashish, procedendo alle contestazioni amministrativa del caso – Nel corso di un pattugliamento in una area popolosa della citta, l’attenzione degli uomini della Polizia di Stato veniva attirata da un giovane a bordo di una bici elettrica il quale, alla vista delle divise, tentava di allontanarsi – precisa la nota online. Questi veniva sottoposto a perquisizione personale ed, all’interno di un marsupio indossato a tracolla, rinvenivano un involucro contenente un quantitativo considerevole di sostanza stupefacente – Al termine delle formalità di rito, il ragazzo veniva tratto in arresto in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti; provvedimento convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Vasto nella mattinata odierna, il quale ha applicato inoltre la misura cautelare personale del divieto di dimora nelle regioni Abruzzo e Molise – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si rammenta comunque la presunzione di non colpevolezza dell’arrestato sino a sentenza definitiva di condanna – si legge sul sito web ufficiale.

