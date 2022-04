Polizia, ultime: Ultras violenti di Francavilla al Mare (CH) raggiunti dalla misura del D.A.SPO.

Polizia, la nuova nota online dalle questure pubblicata sul sito web istituzionale, sezione Questura di Chieti:

Al termine dell’incontro di calcio “Francavilla 1927” – “Union Fossacesia”,

disputatosi presso lo stadio comunale di Francavilla al Mare (CH), il 06.03.2022, un

gruppo di ultras della squadra locale, a volto travisato, nel cercare di raggiungere i

tifosi della squadra ospite, che in quel momento stavano uscendo dall’impianto

sportivo, aggrediva i Carabinieri preposti di servizio di ordine pubblico, che erano

schierati per evitare il contatto tra le due tifoserie – si apprende dalla nota stampa. Negli scontri, gli ultras della squadra

locale colpivano i Carabinieri con oggetti contundenti, ferendo alcuni di loro – riporta testualmente l’articolo online.

Successivamente, a seguito di intensa e rapida attività d’indagine svolta dalla

Compagnia Carabinieri di Chieti, venivano individuati ed identificati gli autori degli

scontri, che corrispondono a quattro ragazzi, di cui tre minorenni, di Francavilla al

Mare (CH).

I predetti, oltre ad essere stati denunciati alle Procure della Repubblica

competenti dai Carabinieri della Compagnia di Chieti, sono stati raggiunti, al termine

di circostanziata istruttoria svolta da questa Divisione Polizia Anticrimine, da

provvedimenti di “D.A.SPO.”, emessi dal Questore della provincia di Chieti, a

conseguenza dei quali non potranno accedere agli impianti sportivi, per un periodo di

un anno, per due degli aggressori denunciati, due e tre anni, rispettivamente, per gli

altri due ultras.

La violazione al divieto de quo, è punita con la reclusione da uno a tre anni e con

la multa da 10.000 a 40.000 euro – aggiunge testualmente l’articolo online.

