Previsioni AbruzzoMeteo: Bel tempo al mattino ma nel pomeriggio-sera torneranno a manifestarsi addensamenti, rovesci e temporali anche di forte intensità, specie sulle zone interne e montuose, con occasionali sconfinamenti verso il settore adriatico

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di instabilità dettate dall’assenza di una figura di alta pressione che, al momento, risulta posizionata sul vicino Atlantico e sulle Isole Britanniche: di conseguenza, nelle prossime ore, dopo una mattinata all’insegna del bel tempo su gran parte delle nostre regioni, nel pomeriggio-sera assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità sulle zone interne e montuose con rovesci e temporali localmente di forte intensità che interesseranno la Marsica, l’Aquilano, la Valle Peligna, l’Alto Sangro e, localmente, le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, mentre in serata e in nottata la nuvolosità tornerà ad attenuarsi progressivamente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel fine settimana la situazione tenderà a cambiare, le correnti in quota si disporranno dai quadranti occidentali e corpi nuvolosi attraverseranno le nostre regioni peninsulari, favorendo un ulteriore aumento dell’instabilità con annuvolamenti, rovesci e manifestazioni temporalesche in estensione, poi, verso il settore adriatico, con fenomeni che localmente potrebbero raggiungere anche le aree costiere, specie nella giornata di domenica –

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso ma la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità sulle zone interne e montuose con rovesci, anche a carattere temporalesco, in intensificazione nel corso del pomeriggio e nel tardo pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Non si escludono temporali di forte intensità sulla Marsica, nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e sull’Alto Sangro, in estensione anche verso le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico – Cielo poco nuvoloso o nuvoloso lungo le aree costiere e sulle zone collinari prossime alla costa con annuvolamenti nel pomeriggio-sera e con possibili occasionali temporali in sconfinamento dalle aree interne – si apprende dalla nota stampa. Nuvolosità in attenuazione in serata e in nottata –

Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli orientali lungo la fascia costiera, occidentali sulle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Possibili forti raffiche durante i temporali.

Mare: Generalmente poco mosso – aggiunge testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

