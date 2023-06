Previsioni AbruzzoMeteo: Caldo e afa in aumento nelle prossime ore ma non mancheranno annuvolamenti e possibili fenomeni di instabilità sui rilievi. Temperature in graduale diminuzione nel fine settimana

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.

La nostra penisola continua ad essere interessata dalla presenza di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, nelle prossime ore, favorirà un ulteriore aumento delle temperature su gran parte delle nostre regioni, a causa della risalita di masse d'aria calda (e polvere/sabbia in sospensione in quota) dalle regioni nord-africane. Ma rispetto ai giorni scorsi giungeranno masse d'aria umida al centro-nord nel corso della giornata, con conseguenti annuvolamenti che si manifesteranno anche sulle nostre regioni centrali: l'ulteriore accumulo di umidità e l'orografia delle nostre regioni centrali potrebbero favorire l'innesco di cellule temporalesche pomeridiane (temporali di calore) sulle zone montuose di Abruzzo e Molise, in rapida attenuazione entro la serata, ma si tratta di una possibilità da segnalare, in quanto la probabilità di fenomeni risulterà comunque piuttosto bassa. A partire da venerdì l'alta pressione subirà un'attenuazione ad iniziare dalle regioni settentrionali e ciò favorirà l'arrivo di masse d'aria fresca di origine atlantica che, entro la serata-nottata, si spingeranno verso le nostre regioni centrali, favorendo un graduale aumento dell'instabilità e un progressivo calo delle temperature nel fine settimana, con valori che torneranno in linea con le medie stagionali.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con polvere/sabbia in sospensione in quota che favorirà una colorazione biancastra e pallida del cielo. Nel corso della giornata saranno possibili annuvolamenti a causa del transito di corpi nuvolosi provenienti dai nostri mari occidentali e non si esclude la possibilità di addensamenti consistenti sui rilievi, occasionalmente associati a temporali, specie sulle zone montuose, in attenuazione in serata e in nottata. N.B.: la probabilità di fenomeni risulterà piuttosto bassa ma non è del tutto esclusa. Nuvolosità in graduale aumento nel corso della giornata di venerdì.

Temperature: In ulteriore aumento, con punte massime localmente superiori ai +36°C/38°C, specie nelle valli interne della nostra regione (Aquilano, Marsica, Val Pescara, Val di Sangro, Valle Peligna). Valori meno elevati lungo le coste ma con afa in intensificazione.

Venti: Deboli a regime di brezza.

Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

