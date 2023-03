Previsioni AbruzzoMeteo: Dopo una nottata all’insegna del maltempo sono attese schiarite nelle prossime ore ma nel pomeriggio saranno possibili nuovi addensamenti e precipitazioni sulle zone collinari e montuose

- Advertisement -

La nostra penisola continua ad essere interessata da una vasta circolazione depressionaria che determina condizioni di tempo instabile e a tratti perturbato su gran parte delle nostre regioni centrali e sulla Sardegna: un sistema nuvoloso in risalita dalle regioni meridionali ha favorito rovesci diffusi e nevicate sui rilievi delle nostre regioni centrali in queste ultime ore, tuttavia nel corso della mattinata sono attese ampie schiarite ad iniziare dal Molise, in estensione verso la nostra regione e sulle Marche – Nel pomeriggio, tuttavia, torneranno a manifestarsi addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi e sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, dove non si escludono rovesci sparsi, in estensione verso l’Aquilano, in attenuazione in serata e in nottata – Nella giornata di giovedì la nuvolosità tornerà ad intensificarsi e non mancheranno precipitazioni su gran parte delle nostre regioni centrali e l’instabilità continuerà a manifestarsi anche nelle giornate di venerdì e sabato, con schiarite nella giornata di domenica – si apprende dal portale web ufficiale.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo da nuvoloso a coperto con rovesci diffusi, nevosi sui rilievi al disopra dei 900-1000 metri, in attenuazione a partire dall’Alto Sangro, dal Chietino, in estensione verso il Pescarese, la Valle Peligna, l’Aquilano e il Teramano nel corso della mattinata con ampie schiarite – Nel corso del pomeriggio saranno possibili nuovi addensamenti a ridosso dei rilievi e sulle zone interne con possibili precipitazioni sparse, in attenuazione in serata e in nottata, tuttavia nelle prime ore della mattinata di giovedì la nuvolosità tornerà ad intensificarsi e saranno possibili precipitazioni, in estensione dal Chietino e dall’Alto Sangro verso le restanti zone – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Temperature: Generalmente stazionarie – si apprende dalla nota stampa.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale.

Mare: Generalmente mosso o molto mosso –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

