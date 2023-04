Previsioni AbruzzoMeteo: Freddo ed instabile nelle prossime ore con temperature al disotto delle medie e rovesci nevosi fino a bassa quota. Migliora giovedì e venerdì, nuova veloce perturbazione tra sabato e la giornata Pasqua

- Advertisement -

La nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di instabilità favorite dalla persistenza di masse d’aria fredda provenienti dall’Europa centro-settentrionale che, in queste ultime ore, hanno determinato un ulteriore calo delle temperature e la formazione di addensamenti consistenti anche sulle zone interne delle nostre regioni centrali, grazie anche all’arrivo di masse d’aria umida in quota provenienti dalla Francia che, nelle prossime ore, contribuiranno alla formazione di un minimo depressionario sulle regioni centrali, in spostamento verso il meridione – si apprende dalla nota stampa. Nelle prossime ore, infatti, l’instabilità continuerà a manifestarsi su Marche, Abruzzo e Molise con rovesci sparsi, localmente di moderata intensità, nevosi sui rilievi al disopra dei 400-500 metri – aggiunge la nota pubblicata. Deboli nevicate potranno ancora manifestarsi a L’Aquila, Avezzano, localmente a Campobasso, tuttavia la situazione meteorologica tenderà a migliorare da stasera e nel corso della giornata di giovedì. Tra giovedì e venerdì, infatti, è previsto un miglioramento del tempo con ampie schiarite ma con temperature che si manterranno ben al disotto delle medie stagionali e non mancheranno gelate notturne, specie sulle zone interne – Successivamente, alla base dei dati attuali, una nuova veloce perturbazione attraverserà la nostra penisola tra Sabato Santo e la giornata di Pasqua, favorendo annuvolamenti e rovesci, specie sulle zone interne, tuttavia qualche rovescio potrebbe manifestarsi anche sul versante adriatico delle nostre regioni.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci sparsi, in intensificazione sulla Marsica, sull’Alto Sangro e, localmente, nell’Aquilano, dove assumeranno carattere nevoso al disopra dei 500-600 metri – aggiunge la nota pubblicata. Nel pomeriggio i rovesci saranno più frequenti e localmente più intensi sulla Marsica e sull’Alto Sangro – aggiunge testualmente l’articolo online. Precipitazioni a carattere sparso sono attese anche sul versante adriatico, con possibili deboli nevicate al disopra dei 400-600 metri, ma la tendenza è verso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire dal pomeriggio-sera, ad iniziare dalle aree costiere del Teramano e del Pescarese, in estensione verso le restanti zone entro la nottata e nel corso della giornata di giovedì.

Temperature: In ulteriore diminuzione, specie le massime, con valori che si manterranno ben al disotto delle medie stagionali.

Venti: Moderati dai quadranti nord-orientali con residui rinforzi lungo le aree costiere –

Mare: Generalmente mosso o molto mosso – recita il testo pubblicato online.

