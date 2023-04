Previsioni AbruzzoMeteo: Inizio di settimana caratterizzato da venti di Grecale in rinforzo, temperature in sensibile diminuzione e fenomeni di instabilità sul settore adriatico e sulle zone montuose

- Advertisement -

Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione a causa della formazione e dell’approfondimento di un minimo depressionario sulle regioni ioniche che, nel corso delle prossime ore, favorirà un deciso rinforzo dei venti di Grecale su gran parte delle nostre regioni adriatiche, dove le temperature subiranno una generale e sensibile diminuzione, con valori che si porteranno ben al disotto delle medie stagionali – precisa la nota online. L’arrivo dell’aria fredda, inoltre, darà luogo allo sviluppo di annuvolamenti associati a precipitazioni a carattere sparso, nevose sui rilievi ma con quota neve in calo da stasera anche al disotto dei 1000 metri – precisa il comunicato. Tra martedì e mercoledì rovesci nevosi potranno manifestarsi intorno ai 300-500 metri ma, alla base dei dati attuali, non si tratterà di precipitazioni intense e persistenti bensì a carattere sparso ma comunque probabili sia sulle zone interne che sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Tanto freddo ma poche precipitazioni previste nei prossimi giorni, tuttavia tra domani e mercoledì rovesci sparsi, anche a carattere nevoso, interesseranno la Marsica, l’Aquilano, la Valle Peligna e le zone montuose, occasionalmente anche il settore adriatico, mentre il freddo continuerà a manifestarsi almeno fino a giovedì: vedremo – aggiunge testualmente l’articolo online.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti più consistenti sulle zone interne, a ridosso dei rilievi e sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico con possibili rovesci sparsi, nevosi sui rilievi inizialmente al disopra dei 1400-1600 metri ma con quota neve in graduale calo nel corso della giornata – Alternanza di schiarite e annuvolamenti sulle zone collinari prossime alla costa e lungo la fascia costiera con possibili addensamenti consistenti associati a precipitazioni sparse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Venti di Grecale in rinforzo nel corso della giornata –

Temperature: In diminuzione, anche sensibile dal pomeriggio-sera e nella giornata di martedì.

Venti: Moderati dai quadranti nord-orientali con rinforzi lungo la fascia costiera e collinare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Mare: Generalmente molto mosso con moto ondoso in ulteriore aumento – riporta testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

