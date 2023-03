Previsioni AbruzzoMeteo: La perturbazione atlantica in spostamento verso levante favorirà l’ingresso di masse d’aria fredda sulle nostre regioni adriatiche nelle prossime ore. Atteso un generale miglioramento da giovedì

- Advertisement -

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola è interessata dal transito di una perturbazione di origine atlantica, preceduta da venti meridionali che, nella giornata di ieri, hanno determinato un generale aumento delle temperature soprattutto sul settore adriatico di Marche, Abruzzo e Molise – Come anticipato nei precedenti aggiornamenti, nelle prossime ore la perturbazione si sposterà gradualmente verso la Grecia e, di conseguenza, masse d’aria fredda scivoleranno verso le regioni adriatiche provocando un generale calo delle temperature e rovesci sparsi, più frequenti sul settore adriatico delle nostre regioni, e tornerà a cadere la neve sui nostri rilievi appenninici al disopra dei 1200-1400 metri, specie nelle prossime ore, con quota neve in lieve calo entro la serata, specie sull’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. A seguire, a partire dalla giornata di domani, assisteremo ad un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione che, alla base dei dati attuali, garantirà condizioni di tempo stabile e temperature in graduale aumento almeno fino alla mattinata di domenica su gran parte delle nostre regioni.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con annuvolamenti consistenti nel Teramano, nel Pescarese, nel Chietino e sulle zone montuose che si affacciano sul versante adriatico, con rovesci sparsi, in intensificazione nel corso della mattinata, nevosi sui rilievi inizialmente al disopra dei 1700-1900 metri, ma con quota neve in graduale calo intorno ai 1200-1400 metri nel corso della giornata – si legge sul sito web ufficiale. I rovesci potranno localmente estendersi verso l’Aquilano e verso la Valle Peligna, ma risulteranno più frequenti sul versante adriatico e si manifesteranno, pur attenuandosi gradualmente, almeno fino alla serata, con venti settentrionali in intensificazione – si apprende dalla nota stampa. Nella giornata di domani, giovedì, assisteremo ad un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte del territorio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Temperature: In diminuzione, anche sensibile sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online.

Venti: Moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo la fascia costiera e collinare – si apprende dalla nota stampa.

Mare: Generalmente mosso con moto ondoso in ulteriore aumento nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

