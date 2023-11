Previsioni AbruzzoMeteo: La temporanea rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana provocherà un generale aumento delle temperature fino a mercoledì mattina. Instabilità in aumento dalla tarda mattinata di mercoledì

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dalla rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, nelle prossime ore, si espanderà ulteriormente verso le nostre regioni centro-meridionali, favorendo un temporaneo ma sensibile aumento delle temperature anche sulle nostre regioni centrali, in particolare sul versante adriatico, grazie anche ai venti di Libeccio in rinforzo (probabile Garbino sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico) a partire dal pomeriggio-sera e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Sul bordo settentrionale e orientale della struttura di alta pressione continueranno a scorrere correnti atlantiche che favoriranno il transito di corpi nuvolosi verso la nostra penisola, ma si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni, mentre nel corso della mattinata di mercoledì masse d’aria più fredda in discesa dalle regioni settentrionali provocherà un generale calo delle temperature, anche sensibile sul versante adriatico, con annuvolamenti e possibili fenomeni di instabilità, accompagnati da un graduale rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali – Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica tra venerdì e sabato, preceduta da un temporaneo rinforzo dei venti meridionali, che determinerà un peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sul versante adriatico con rovesci, possibili temporali e temperature in generale diminuzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con annuvolamenti nel corso della giornata provocati dal transito di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni – precisa la nota online. Possibili ampie schiarite nel corso della giornata ma non si escludono addensamenti consistenti dal pomeriggio-sera, specie sulla Marsica e sull’Alto Sangro – recita il testo pubblicato online. Dal tardo pomeriggio-sera è previsto, inoltre, un graduale rinforzo dei venti di Libeccio con probabile Garbino sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, con temperature in temporaneo brusco aumento, mentre nel corso della mattinata di mercoledì masse d’aria più fredda in arrivo provocheranno un generale calo termico e annuvolamenti, localmente consistenti, con possibili rovesci sparsi, più probabili sul versante adriatico –

Temperature: In aumento, anche sensibile nel pomeriggio-sera e in nottata, specie sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. In generale diminuzione nel corso della mattinata di mercoledì.

Venti: Deboli dai quadranti occidentali o sud-occidentali, in rinforzo nel pomeriggio-sera e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Nella mattinata di mercoledì i venti tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali.

Mare: Generalmente poco mosso –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

