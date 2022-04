Previsioni AbruzzoMeteo: Previsioni AbruzzoMeteo: Correnti atlantiche in arrivo sulla nostra penisola favoriranno annuvolamenti ma soprattutto un deciso rinforzo dei venti di Libeccio e temperature in aumento. Tra sabato e domenica attesa veloce perturbazione

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

Come anticipato nei precedenti aggiornamenti il tempo è decisamente migliorato rispetto alla giornata di ieri: dopo il transito di una perturbazione proveniente dal Mediterraneo occidentale è tornato il bel tempo anche se, a partire dalle prossime ore, è prevista una progressiva intensificazione dei venti di Libeccio su gran parte delle regioni centrali, a causa dell’arrivo di correnti atlantiche che provocheranno anche annuvolamenti e favoriranno un deciso aumento delle temperature fino alla serata di sabato, mentre successivamente una veloce perturbazione atlantica, proveniente dalle Isole Britanniche, scivolerà verso le nostre regioni adriatiche e favorirà un rapido peggioramento delle condizioni atmosferiche con venti in rotazione dai quadranti settentrionali, rovesci, possibili temporali e temperature in generale diminuzione – Alla base dei dati attuali, inoltre, il tempo tenderà a migliorare dalla tarda mattinata di domenica e nei primi giorni della prossima settimana, a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione che dovrebbe garantire tempo stabile almeno fino a mercoledì: Vedremo – aggiunge testualmente l’articolo online.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, più consistenti sul settore occidentale e sulle zone montuose ma senza fenomeni di rilievo – Atteso un ulteriore rinforzo dei venti di Libeccio con probabile Garbino sul versante adriatico e raffiche localmente superiori ai 70-90 Km/h, specie sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Anche la giornata di sabato sarà caratterizzata da forti venti di Libeccio con annuvolamenti ma senza fenomeni, tuttavia dalla tarda serata-nottata è atteso un rapido peggioramento delle condizioni atmosferiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Temperature: In generale aumento, anche sensibile sul versante adriatico –

Venti: Moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali con probabile Garbino, a tratti impetuoso, specie dal pomeriggio, in particolare sulle zone montuose e pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online.

Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso – recita il testo pubblicato online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

