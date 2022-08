Previsioni AbruzzoMeteo: Previsioni AbruzzoMeteo: Inizio di settimana caratterizzato da un deciso aumento dell’instabilità su gran parte delle nostre regioni con temporali nel pomeriggio-sera sulle zone interne, in estensione verso il settore adriatico

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.

Sulla nostra penisola la situazione meteorologica sta cambiando in quanto, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, il promontorio di alta pressione di matrice nord africana responsabile, da diverse settimane ormai, del caldo intenso con temperature al disopra delle medie stagionali, tenderà ulteriormente ad attenuarsi soprattutto in quota e ciò provocherà un progressivo ma deciso aumento dell’instabilità a partire dalle prossime ore su gran parte delle nostre regioni – precisa la nota online. Dopo una mattinata all’insegna del cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, nel pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti ad iniziare dalle zone interne e montuose, con rovesci e temporali, localmente di forte intensità, in estensione verso il settore adriatico di Marche, Abruzzo e Molise, con probabili sconfinamenti fin verso le aree costiere – si apprende dalla nota stampa. L’instabilità, inoltre, potrà continuare a manifestarsi anche nel corso della serata-nottata, con annuvolamenti e possibilità di temporali sull’Adriatico centrale e, localmente, lungo le aree costiere delle nostre regioni centrali – aggiunge la nota pubblicata. Non cambierà di molto la situazione meteorologica nella giornata di martedì, tempo instabile soprattutto nella seconda metà della giornata su gran parte delle nostre regioni, con rovesci e temporali in estensione verso le zone interne e montuose –

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, specie al mattino, tuttavia dalla tarda mattinata è atteso un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne e montuose con rovesci e manifestazioni temporalesche in intensificazione nel pomeriggio-sera, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico ma con possibili sconfinamenti verso le aree costiere – Non si escludono fenomeni di forte intensità, accompagnati da raffiche di vento e da grandinate, attenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’instabilità continuerà a manifestarsi localmente anche in serata, in nottata e nelle prime ore della mattinata di martedì, specie sull’Adriatico centrale e, occasionalmente anche lungo le aree costiere con probabili temporali.

Temperature: In lieve diminuzione a partire dal pomeriggio sera, specie nelle aree interessate dai temporali.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali lungo la fascia costiera, occidentali sulle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Possibili forti raffiche di vento durante i temporali.

Mare: Generalmente mosso – recita il testo pubblicato online.

Giovani De Palma – AbruzzoMeteo

