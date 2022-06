Previsioni AbruzzoMeteo: Previsioni AbruzzoMeteo: La rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice sub-tropicale determinerà un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche e temperature in progressivo aumento fino a domenica

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.

Sulla nostra penisola il tempo è in ulteriore miglioramento a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione di matrice sub-tropicale che, a partire dalle prossime ore e nei prossimi giorni, si espanderà verso le nostre regioni centro-meridionali, favorendo un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche e temperature in progressivo aumento, con valori che si si porteranno nuovamente abbondantemente al disopra delle medie stagionali, specie tra venerdì e domenica – La rimonta del promontorio di alta pressione di matrice nord africana favorirà, inoltre, la risalita di masse d’aria calda, di nubi medio-alte e stratificate con sabbia in sospensione in quota, specie nel fine settimana – Proprio nel fine settimana aumenterà la probabilità di assistere allo sviluppo di forti temporali sulle regioni settentrionali e alpine, a causa di probabili infiltrazioni di aria umida di origine atlantica, mentre la tendenza per i prossimi giorni sembra essere caratterizzata da un graduale cedimento dell’alta pressione che, se confermato, porterà diffusa instabilità su gran parte delle nostre regioni centro-settentrionali e temperature in generale diminuzione, specie tra lunedì e mercoledì: vedremo – recita il testo pubblicato online.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili foschie/nebbie al mattino lungo i litorali, in diradamento nel corso della mattinata – si apprende dal portale web ufficiale. Durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio saranno possibili annuvolamenti, specie in prossimità dei rilievi, ma senza fenomeni rilevanti – Da domani è previsto un graduale aumento della nuvolosità a causa della risalita di corpi nuvolosi (con sabbia in sospensione) dalle regioni nord africane – si apprende dalla nota stampa.

Temperature: In graduale aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli a regime di brezza – viene evidenziato sul sito web.

Mare: Generalmente poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata –

