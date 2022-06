Previsioni AbruzzoMeteo: Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre all’insegna del tempo stabile, prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni centrali e con temperature in generale aumento nei prossimi giorni

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.

Un promontorio di alta pressione di matrice nord africana, attualmente posizionato sul Mediterraneo occidentale e su parte dell’Europa occidentale, tenderà progressivamente ad espandersi verso la nostra penisola favorendo condizioni generali di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature massime in progressivo aumento – aggiunge testualmente l’articolo online. In particolare, a partire da mercoledì, i valori termici si porteranno abbondantemente al disopra delle medie stagionali e l’afa si intensificherà lungo le aree costiere e nelle valli che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Inoltre, alla base dei dati attuali, non si prevedono sostanziali variazioni almeno fino alla fine della settimana, con temperature che continueranno a mantenersi ben al disopra delle medie stagionali e valori massimi che potranno raggiungere i +39°C/41°C anche sulle nostre regioni centrali, specie da metà settimana, con la siccità che continuerà ad aggravarsi al nord e non solo – aggiunge testualmente l’articolo online. Non si prevedono sostanziali novità almeno fino alla fine della settimana, rimane da monitorare l’avvicinamento di correnti atlantiche sulle regioni nord-occidentale della nostra penisola a partire da domenica prossima: vedremo – recita il testo pubblicato online.

- Pubblicità -

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, specie in prossimità dei rilievi, in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Poche novità nella giornata di martedì, prevalenza di tempo stabile e soleggiato con temperature e tassi di umidità in aumento – recita il testo pubblicato online.

Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli a regime di brezza con possibili rinforzi nel pomeriggio lungo le aree costiere e sulle zone montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, poco fa, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org