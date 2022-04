Previsioni AbruzzoMeteo: Previsioni AbruzzoMeteo: Masse d’aria fresca ed instabile interesseranno soprattutto le regioni settentrionali e l’arco alpino ma lambiranno anche le regioni centrali. Nuovo aumento dell’instabilità nel corso del fine settimana

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere interessata da masse d’aria fresca ed instabile che raggiungono soprattutto le regioni settentrionali, l’arco alpino e lambiscono le regioni centrali, mentre sulle restanti regioni centro-meridionali il tempo continua ad essere generalmente stabile e prevalentemente soleggiato anche se, durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, saranno possibili addensamenti lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico, in attenuazione durante le ore serali e notturne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non cambierà di molto la situazione meteorologica nei prossimi giorni anche se, nella giornata di mercoledì assisteremo ad un temporaneo aumento dell’instabilità lungo la dorsale appenninica, in particolare sulle Marche e sulla nostra regione, a causa dell’arrivo di masse d’aria fresca dai vicini Balcani che provocherà la formazione di addensamenti pomeridiani sui rilievi, localmente associati a rovesci, in attenuazione in serata e in nottata – Successivamente non si prevedono sostanziali variazioni, in attesa dell’arrivo di masse d’aria fresca dall’Europa centrale che, se confermate, potranno favorire un generale aumento dell’instabilità su gran parte delle nostre regioni.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, mentre addensamenti pomeridiani interesseranno le zone interne e montuose, in estensione verso il settore adriatico: non si escludono occasionali rovesci a carattere sparso ma in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Poche novità nella giornata di mercoledì anche se gli addensamenti pomeridiani risulteranno più frequenti e compatti lungo la dorsale appenninica con possibili rovesci sparsi, in estensione verso il settore adriatico ma in attenuazione in serata e in nottata –

Temperature: Generalmente stazionarie

Venti: Deboli occidentali sulle zone interne e montuose. Orientali o sud-orientali lungo la fascia costiera in temporaneo rinforzo durante le ore centrali della giornata

Mare: Generalmente poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

