Previsioni AbruzzoMeteo: Residue condizioni di instabilità interesseranno le regioni meridionali e marginalmente le nostre regioni centrali. Da domani temporaneo miglioramento in attesa di un nuovo aumento dell’instabilità da venerdì

- Advertisement -

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere influenzata dalla presenza di masse d’aria fresca in quota, provenienti dai vicini Balcani, che si estendono soprattutto sulle nostre regioni centro-meridionali dove, nelle prossime ore, sono attesi ancora annuvolamenti, rovesci e manifestazioni temporalesche sparse, specie sulla Puglia, sulla Sicilia e sulla Calabria ma in sviluppo, nel pomeriggio, anche sulla Campania e sulla Basilicata – Annuvolamenti potranno interessare anche il Molise e, marginalmente, la nostra regione, tuttavia la probabilità di fenomeni risulterà piuttosto bassa rispetto alla giornata di ieri, anche se non si escludono addensamenti e rovesci lungo la dorsale appenninica – viene evidenziato sul sito web. La tendenza è verso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche nella giornata di giovedì, tuttavia come anticipato nei precedenti aggiornamenti, a partire da venerdì assisteremo ad un nuovo graduale aumento dell’instabilità su gran parte delle nostre regioni a causa dell’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica che favoriranno la formazione di addensamenti e di temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio-sera, in estensione verso le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Instabilità in attenuazione nei primi giorni della prossima settimana, almeno in base ai dati attuali: vedremo –

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della mattinata, in intensificazione nel pomeriggio soprattutto sulle zone interne e montuose dove, occasionalmente, saranno possibili rovesci sparsi, in estensione verso l’Aquilano e verso la Marsica ma in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Temporanea attenuazione dell’instabilità nella giornata di giovedì, anche se non mancheranno addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili residui rinforzi lungo la fascia costiera e collinare –

Mare: Generalmente mosso o molto mosso – recita il testo pubblicato online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, poco fa, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org