Previsioni AbruzzoMeteo: Residue condizioni di instabilità nelle prossime ore su Abruzzo e Molise ma con tempo in miglioramento entro il tardo pomeriggio-sera. Una nuova perturbazione atlantica raggiungerà la nostra penisola da venerdì

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

SITUAZIONE: Le nostre regioni centro-meridionali sono interessate dal transito di una perturbazione atlantica che, nelle prossime ore, continuerà a favorire condizioni di instabilità che si manifesteranno soprattutto sulla nostra regione e sul vicino Molise, dove saranno possibili rovesci, anche a carattere temporalesco, specie sul settore appenninico e sul versante adriatico, ma in miglioramento nel corso del pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Si tratterà ancora una volta di un miglioramento temporaneo che proseguirà anche nella giornata di giovedì con ampie schiarite su tutte le nostre regioni centrali, mentre dalla serata è previsto un graduale aumento della nuvolosità a causa dell’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica che condizionerà il tempo nelle giornate di venerdì e sabato e si manifesterà dapprima sulle zone tirreniche ed appenniniche (venerdì), per poi estendersi verso il settore adriatico nella giornata di sabato, specie nel pomeriggio-sera, favorendo anche un generale calo delle temperature con nevicate sui rilievi appenninici intorno ai 1400-1600 metri, almeno stando ai dati attuali – precisa il comunicato. Il tempo instabile continuerà a manifestarsi, molto probabilmente, anche nella giornata di domenica, specie nel pomeriggio-sera e nella giornata di lunedì, tuttavia si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi aggiornamenti.

PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con annuvolamenti consistenti sull’Alto Sangro, nel Chietino e, localmente, nel Pescarese, dove saranno possibili precipitazioni sparse al mattino, in intensificazione nel corso della mattinata, specie nel Chietino, sul vicino Molise e, localmente, nel Pescarese, ma in graduale attenuazione dal pomeriggio e in serata – si apprende dal portale web ufficiale. Schiarite si manifesteranno nell’Alto Aquilano e, localmente, nel Teramano, in estensione verso le restanti zone entro il tardo pomeriggio-sera – Un ulteriore miglioramento è previsto nella giornata di giovedì anche se, dalla serata, è atteso un nuovo graduale aumento della nuvolosità.

Temperature: In diminuzione, specie nei valori minimi – precisa la nota online. Stazionarie nei valori massimi.

Venti: Deboli di direzione variabile o occidentali sulle zone interne e montuose, settentrionali lungo la fascia costiera con possibili rinforzi.

Mare: Generalmente poco mosso o mosso –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, oggi, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org