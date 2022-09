Previsioni AbruzzoMeteo: Residui annuvolamenti al mattino sul settore adriatico, tempo in graduale ma temporaneo miglioramento nelle prossime. Nuovo peggioramento nel fine settimana ad iniziare dal nord Italia

- Advertisement -

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

Sulla nostra penisola il tempo è in ulteriore miglioramento anche se residui annuvolamenti potranno manifestarsi sul settore adriatico e sulle estreme regioni meridionali, in attenuazione nelle prossime ore a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni centrali, in attesa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che, nel fine settimana, si estenderà verso la nostra penisola e interesserà dapprima le regioni settentrionali nella giornata di sabato, per poi raggiungere anche le regioni centrali nella giornata di domenica – viene evidenziato sul sito web. Peggioramento che darà luogo a precipitazioni diffuse soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone interne delle nostre regioni centrali, in particolare sull’Abruzzo e sul Molise, dove è attesa una intensa fase di maltempo accompagnata da forti venti di Libeccio che potranno interessare, a tratti, anche il settore adriatico con raffiche di Garbino – recita il testo pubblicato online. Nella giornata di domenica, inoltre, i fenomeni intensi potrebbero estendersi anche sul versante adriatico e saranno alternati a temporanee schiarite – si apprende dalla nota stampa. Nei primi giorni della prossima settimana, inoltre, un’intensa perturbazione proveniente dalla Groenlandia tenderà ad estendersi verso l’Europa centro-settentrionale, favorendo l’ingresso di masse d’aria fredda anche verso la nostra penisola, con un conseguente nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche ma si tratta di una tendenza ancora da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi aggiornamenti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso sulla Marsica, nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e sulle zone montuose e pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, mentre residui annuvolamenti potranno ancora interessare, al mattino, il settore costiero e le zone collinari prossime alla costa, con possibili occasionali rovesci sparsi, in miglioramento nel corso della mattinata – si apprende dal portale web ufficiale. Nel pomeriggio proseguirà il tempo stabile con temperature massime in lieve aumento, mentre nella giornata di sabato è previsto un graduale aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata, ad iniziare dal Teramano e dall’Aquilano – aggiunge testualmente l’articolo online.

Temperature: In aumento, specie nei valori massimi – precisa la nota online. Stazionarie nei valori minimi.

Venti: Deboli di direzione variabile o orientali con residui rinforzi nel Vastese – si apprende dalla nota stampa.

Mare: Poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org