Previsioni AbruzzoMeteo: Sabato con bel tempo al mattino ma con aria fredda in arrivo dal pomeriggio-sera. Pasqua con condizioni di spiccata variabilità nella prima parte della giornata, Pasquetta con schiarite (al mattino) e annuvolamenti (nel pomeriggio-sera) ma con temperature in generale diminuzione

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

La nostra penisola è interessata dalla presenza di residui annuvolamenti sulle regioni meridionali, legati all’azione di una perturbazione presente tra la Tunisia e l’Algeria, mentre la presenza di un promontorio di alta pressione continua a garantire tempo stabile sulle restanti regioni centro-settentrionali dove, nelle prossime ore, splenderà il sole anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, masse d’aria fredda in arrivo dall’Europa centro-settentrionale, raggiungeranno la nostra penisola e le nostre regioni adriatiche a partire dal pomeriggio-sera e determineranno un generale calo delle temperature, venti in rinforzo e fenomeni di instabilità. Anche le prime ore della mattinata di Pasqua saranno caratterizzate da annuvolamenti, venti di Grecale in ulteriore rinforzo, possibili rovesci sulle zone montuose e pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, nevosi sui rilievi al disopra dei 900-1200 metri, tuttavia dal pomeriggio-sera è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni con ampie schiarite, specie sulle zone collinari e costiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alla base dei dati attuali, inoltre, la giornata di Lunedì dell’Angelo sarà caratterizzata da ampie schiarite al mattino ma con temperature al disotto delle medie stagionali, mentre nel corso del pomeriggio torneranno a manifestarsi annuvolamenti su gran parte delle regioni adriatiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili foschie/nebbie al mattino lungo la fascia costiera, in diradamento nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Dal pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dal Teramano e dall’Alto Aquilano con possibili rovesci, accompagnati da un deciso rinforzo dei venti di Grecale, in estensione verso le restanti zone entro la serata-nottata – viene evidenziato sul sito web. Anche nottata e le prime ore della mattinata di Pasqua saranno caratterizzate da annuvolamenti e possibili rovesci, più probabili sulle zone pedecollinari e sulle zone montuose, nevose al disopra dei 900-1200 metri, in graduale miglioramento nel corso della giornata, ad iniziare dal Teramano e dall’Alto Aquilano, in estensione verso le restanti zone entro la serata/nottata e nella mattinata di Lunedì dell’Angelo – aggiunge testualmente l’articolo online.

Temperature: Stazionarie al mattino ma la tendenza è verso una generale diminuzione a partire dal tardo pomeriggio-sera e nella giornata di Pasqua

Venti: Deboli o assenti al mattino, tuttavia dal pomeriggio-sera è previsto un progressivo rinforzo dai quadranti nord-orientali.

Mare: Poco mosso al mattino con moto ondoso in deciso aumento dal pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Buona Pasqua

